Хоккеист Ковальчук считает, что в "Спартаке" ему дают достаточно игрового времени

Новичок красно-белых забросил две шайбы в двух матчах за команду

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб "Спартака" дает достаточно игрового времени Илье Ковальчуку, чтобы нападающий мог втянуться в игровой ритм Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение хоккеист высказал журналистам.

Во вторник "Спартак" со счетом 1:2 в серии буллитов проиграл нижегородскому "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ковальчук забросил вторую шайбу в двух играх после возвращения в столичную команду.

"Получилась хорошая игра, много моментов, оба вратаря очень хорошо сыграли. У нас одно очко, две игры перед перерывом, поэтому надо сделать правильные выводы, - сказал Ковальчук. - Из пяти буллитов нам надо один забивать, у нас вратарь здорово сыграл, полевые сегодня не исполнили. Ничего страшного - впереди много игр, поэтому надо готовиться дальше".

Ковальчук прокомментировал свой гол в первом периоде. "Я делаю то, что умею - есть момент, бросаю шайбу. Хорошо, что зашло, [Андрей] Локтионов хорошо пас отдал. Было еще несколько моментов, но ничего, будем работать. Во втором матче чувствовал себя лучше, все в порядке, тренерский штаб дает достаточно игрового времени, чтобы втянуться", - отметил он.

Следующий матч "Спартак" проведет 28 декабря в Минске с "Динамо".