Хоккеист Ларионов считает, что Ковальчука стоит уважать за его возвращение в хоккей

По мнению форварда "Торпедо", нападающий "Спартака" играет на высоком уровне после длительной паузы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Гагарина Илью Ковальчука стоит уважать за то, что он вернулся спустя долгое время в хоккей и играет на высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал нападающий "Торпедо" Игорь Ларионов - младший.

"Торпедо" дома обыграло "Спартак" по буллитам в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:1. Ковальчук забил во второй игре подряд за "Спартак", до этого он играл за омский "Авангард" весной 2021 года в плей-офф.

"Конечно, это мастер, легенда. Видно, что очень умный, талантливый игрок. Я два месяца не играл, а он примерно два года и спокойно раздавал шайбы, не терял их. Поэтому большое уважение тому, что он смог вернуться на такой уровень", - сказал Ларионов-младший.

В последний раз до матча против "Спартака" Ларионов-младший играл 24 октября против "Салавата Юлаева" (0:1). "Ощущения нормальные, тяжело было, особенно в первом периоде. После этого, как ноги почувствовали игру, стало намного легче, пошли игровые моменты. Можно было хитрый пас отдать или придержать шайбу. Всегда первый матч самый тяжелый, но двигаемся дальше и с каждым днем будем сильнее. Как нас учат смотреть, каждая смена - это микроигра. Мы забили гол, но в голове должен быть счет 0:0, потому что мы должны выходить и выигрывать свою смену", - отметил игрок.

В следующем матче 28 декабря "Торпедо" примет ярославский "Локомотив".