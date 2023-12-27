Леонида Слуцкого назначили главным тренером футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа"

Контракт будет действовать с 1 января

ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. Российский тренер Леонид Слуцкий возглавил китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 52-летним специалистом будет действовать с 1 января 2024 года.

"Футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" тепло приветствует Слуцкого и его команду. Мы надеемся, что он как можно скорее познакомится с командой и выработает подходящий для нее технический и тактический стиль. С нетерпением ждем, что еще больше молодых игроков с его помощью достигнут прогресса и вместе добьются еще лучших результатов для "Шанхай Шэньхуа" в новом сезоне", - говорится в заявлении клуба.

Последним клубом Слуцкого был казанский "Рубин", который он возглавлял с 2019 по 2022 год. В сезоне-2020/21 казанцы стали четвертыми в чемпионате России, завоевав право выступить в Лиге конференций, однако команда не смогла пробиться в групповой этап турнира, уступив в третьем квалификационном раунде по сумме двух матчей польскому "Ракуву" (0:0, 0:1 - в дополнительное время). По итогам следующего сезона "Рубин" занял 15-е место в чемпионате страны и покинул элитный дивизион.

До "Рубина" Слуцкий тренировал элистинский "Уралан", "Москву", самарские "Крылья Советов", ЦСКА, английский "Халл" и нидерландский "Витесс". Вместе с ЦСКА он трижды стал чемпионом России, также по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России. С августа 2015 года по июнь 2016-го занимал пост главного тренера сборной России. При нем команда вышла на чемпионат Европы во Франции, но заняла последнее место в группе с командами Уэльса, Англии и Словакии.