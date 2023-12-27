Роман Ротенберг назвал дружескими отношения IIHF и ФХР

Вице-президент ФХР отметил, что диалог с международной организацией ведется постоянно

ТАСС, 27 декабря. Федерация хоккея России находится в постоянном контакте с Международной федерацией хоккея (IIHF). Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг.

"Мы общаемся со всеми постоянно, - сказал Ротенберг. - У нас хорошие отношения, но сейчас много политики. Мы политику не обсуждаем. Когда СВО закончится, мы будем обсуждать более конкретные вещи и наше возвращение. До этого пока просто дружеские отношения, с праздниками друг друга поздравляем".

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборные России и Белоруссии по решению Международной федерации хоккея пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов, а также не выступят на мировом первенстве 2024 года в чешских Праге и Остраве. 22 марта IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24.