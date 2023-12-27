Вяльбе не винит молодых зарубежных спортсменов, не поддерживающих российских атлетов

Президент Федерации лыжных гонок России отметила, что зарубежные спортсмены не сильно расстраиваются из-за отсутствия россиян

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сохранила друзей за рубежом в спортивном сообществе, молодых лыжников в их числе нет, и она не винит тех, кто не поддерживает российских спортсменов. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Молодежь, которая там сейчас бегает, нет, а мое поколение, с кем мы бегали, поддерживают. На удивление, стали со словами поддержки писать даже те люди, с которыми мы сто лет не общались, - рассказала Вяльбе. - Я не могу винить молодых спортсменов".

"Давайте попробуем абстрагироваться от ситуации, от того, в какой стране живем. Представьте, что пришла я к своим ребятам и сказала, топнув ногой: "Ребята, мы должны быть солидарны с Евросоюзом, Америкой, и так далее, и смотрите мне, иначе а-та-та". Есть им русские, нет - их не касается. Руководство дало команду", - считает Вяльбе.

При этом Вяльбе отметила, что зарубежные спортсмены не сильно расстраиваются cнижению конкуренции в отсутствие российских лыжников на международных соревнованиях.

"Обстоятельства так сложились. Ну и что, они будут писать против ветра? Ради чего? И это сказки, когда кто-то говорит: "Русские не приезжают, нам не с кем соревноваться, нам там без них хреново". Не приедут - и слава богу, потому что они забирают наши медали, зарабатывают наши деньги, - сказала Вяльбе. - Давайте правде в глаза смотреть, откуда радость в глазах будет, когда соперников становится больше?"

Российские лыжники с весны 2022 года лишены возможности выступать на зарубежных соревнованиях, даже несмотря на рекомендацию Международного олимпийского комитета допускать россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе.