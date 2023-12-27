Вяльбе рассказала, чьи спортивные судьбы достойны отдельных фильмов

Президент Федерации лыжных гонок России считает, что было интересно посмотреть фильмы про Александра Тихонова и Юрия Борзаковского

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе была бы рада увидеть фильмы о судьбах прославленных спортсменов Александра Тихонова, Анфисы Резцовой, Александра Карелина и многих других. Об этом Вяльбе, которая также является членом жюри Международного фестиваля спортивного кино, рассказала в интервью ТАСС.

"Мне кажется, в биографии Александра Тихонова много интересного было, о Юре Борзаковском было бы интересно. Я уж не буду говорить о лыжниках, там можно целую эпопею создать. И Анфиса Резцова - человек, достойный того, чтобы о ней сняли фильм, ведь это уникальный случай, когда спортсмен становится олимпийским чемпионом в разных видах спорта", - рассказала Вяльбе.

"Посмотрела бы фильм про Сашу Попова, Александра Карелина, пару Людмила Пахомова - Александр Горшков. У нас куча боксеров, и мне приятно, что у нас есть классные ребята из Магадана. Можно было бы про целые команды фильмы снимать. И надо, чтобы эти фильмы тиражировались на центральном телевидении", - подчеркнула Вяльбе.