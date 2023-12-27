Роман Ротенберг прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в КХЛ

Вице-президент ФХР считает, что молодые российские спортсмены должны получать игровое время

ТАСС, 27 декабря. Молодые хоккеисты должны оставаться в России и получать игровую практику. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер сборной "Россия 25" и петербургского СКА Роман Ротенберг.

"Сейчас есть много наших хороших игроков, - сказал Ротенберг. - В "Торпедо", например, много сильных российских хоккеистов: [Никита] Артамонов, [Василий] Атанасов. В СКА и других клубах много сильных молодых игроков, которые благодаря лимиту вышли на первые роли. Я считаю, что у нас все хорошо. Наши молодые ребята должны играть".

"Это же классно, что сейчас мы увидели столько молодых звезд, - продолжил вице-президент ФХР. - [Никита] Гребенкин, например, - это же топовый игрок, показывающий интереснейший хоккей с таким катанием и уровнем мастерства. Он благодаря в том числе лимиту сейчас имеет возможность играть в первом звене. Он развивается и главное - остается играть в России. А если бы он не попадал в состав, то уехал бы давно. А такие ребята остаются здесь. И основная наша задача - оставлять их в России".

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов в интервью ТАСС рассказал о желании лиги вынести на обсуждение с клубами увеличение лимита на легионеров. В нынешнем сезоне российские клубы могут заявлять на матч до трех иностранцев, чьи страны не являются членами Евразийского экономического союза. В декабре КХЛ предложила на совете руководителей клубов увеличить лимит на легионеров в связи с тем, что иностранные хоккеисты добавляют зрелищности матчам чемпионата.