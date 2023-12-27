Роман Ротенберг призвал делать выводы об игре СКА по итогам сезона

Петербургский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции

ТАСС, 27 декабря. Петербургский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА продолжает работу по совершенствованию игры от матча к матчу, но все выводы о результатах нужно делать в конце сезона. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

"Играем от матча к матчу и от смены к смене. Нам есть над чем работать и что улучшать, работаем над деталями, - сказал Ротенберг. - У нас отличная команда, у которой есть характер, отличный коллектив. Есть вещи, которые мы можем всегда улучшить, мы над этим работаем. Вчера днем проводили собрание, поговорили. Мы развиваемся, а все выводы нужно делать в конце сезона".

СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков в 43 матчах.