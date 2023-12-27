Вяльбе заявила, что государство - лучший спонсор российского спорта

Государство является самым надежным спонсором, отметила президент Федерации лыжных гонок России

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Государство является лучшим спонсором российского спорта. Такое мнение высказала в интервью ТАСС трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Грех жаловаться, кушаем и живем за счет государства. Когда меня спрашивают, почему бы не перейти на такую же клубную систему, как в Норвегии, отвечаю: "Не-не-не, ребят, у них там все хорошо, но самый лучший спонсор спорта - это государство". Самый надежный", - сказала Вяльбе.

Вяльбе 55 лет, она является трехкратной олимпийской чемпионкой, Федерацию лыжных гонок России возглавляет с 2010 года. С 2020 года она является главой Ассоциации лыжных видов спорта России, которая объединяет все лыжные и сноубордические олимпийские виды спорта и представляет страну в FIS. Вяльбе также входит в исполком Олимпийского комитета России.