Вяльбе заявила, что не готова размениваться на белую тряпку нейтрального флага

Президент Федерации лыжных гонок России отметила, что век спортсмена короток

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе по себе знает, насколько короток спортивный век, но не готова размениваться на белую тряпку нейтрального флага. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Я знаю по себе, как короток спортивный век. Я с 9 до 30 лет была в спорте. Но чем отличается тот человек, который очень хорошо учился в школе, хорошо окончил институт, поступил на престижную работу, но с началом СВО пошел защищать Родину? Есть в этом какая-то несправедливость по отношению к людям, которые сейчас защищают нас и наш суверенитет", - сказала Вяльбе.

"Это очень горько, что мы не едем на международные старты. Скажут: вот флаг, вот гимн, вы русские, тогда мы едем. А сейчас... Это не горе. Горе - когда матери без сыновей остаются. Я не готова в это время размениваться на белую тряпку", - отметила Вяльбе.

Российские лыжники с весны 2022 года лишены возможности выступать на зарубежных соревнованиях, даже несмотря на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) допускать россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе.

8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов до летней Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и национальными спортивными организациями.