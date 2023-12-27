Средняя стоимость суток в отелях Парижа накануне открытия Олимпиады превысит €1 тыс.

В частности, за две недели до начала мероприятия цена проживания в двухместном номере на одну ночь составит €317

ПАРИЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Средняя стоимость проживания в парижских отелях накануне открытия Олимпийских игр утроится и превысит €1 тыс. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, если за две недели до начала Олимпиады средняя стоимость ночи в двухместном номере "составляет €317, то накануне церемонии открытия (26 июля) она поднимется до €1033".

BFMTV уточнил, что эти данные получены на основе выборочного исследования 80 столичных гостиниц.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 16 августа 2024 года. В период соревнований город ожидает принять до 20 млн туристов. При этом, как ранее заявил в интервью газете Le Parisien помощник мэра Парижа Поль Симондон, власти рассматривают вопрос о повышении размера туристического сбора, составляющего сейчас от €1 до €5, до 3-7% стоимости проживания.