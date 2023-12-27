Тренер сбежавшего в США шпажиста Биды не ждет от него извинений, хотя и остался без работы

МВД России объявило в розыск по уголовной статье шпажистов Сергея и Виолетту Бида

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Бывший старший тренер сборной России по фехтованию на шпагах Александр Глазунов уверен, что сбежавший в США фехтовальщик Сергей Бида в ближайшее время не вернется в Россию, и не ждет от него извинений, хотя и остался из-за этой ситуации без работы. Об этом он рассказал ТАСС.

Во вторник стало известно, что МВД России объявило в розыск по уголовной статье шпажистов Сергея и Виолетту Бида (в девичестве - Храпину), которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны. В июле Глазунов был отстранен от работы со сборной.

"Сергей выходил на связь, поздравлял с днем рождения, потом еще связывались. У него все хорошо, что я еще могу сказать? Он в Калифорнии, фехтует и тренирует в клубе в Сан-Хосе, выступает в нейтральном статусе на чемпионате США. Человек принял такую жизнь, такое решение, я не думаю, что ему дадут гражданство так быстро, поэтому не уверен в его выступлении на Олимпиаде, как на предстоящей, так и на следующей в Лос-Анджелесе. Он фехтует, тренирует детей, делает рекламу своему клубу. А я не первый и не последний", - сказал Глазунов.

"Извинения? А кто я ему? Да, я был личным тренером, но каждый выбирает свою судьбу. Он захотел полностью поменять свою жизнь. Насколько знаю, деклараций никаких не подписывал, во всяком случае мне он рассказал так", - сообщил тренер.

"Со сборной я уже не работаю, контракт заканчивается 31 декабря, но индивидуально тренирую одного спортсмена, чтобы квалификацию не забыть. Молодой, звезд с неба не хватает, но тренировать интересно. Сложилось так, так получилось, по судам бегать не буду. Что мог, я для фехтования сделал. Кто знает, может быть, что-то в жизни у меня хорошее еще получится", - рассказал Глазунов.

Бида является серебряным призером Олимпиады в Токио в командном турнире, трехкратным чемпионом Европы в командных соревнованиях (2017-2019), серебряным (2019) и бронзовым (2018) призером чемпионатов мира. Виолетта Бида - серебряный призер чемпионатов мира и Европы (2019) в команде. Супруги Бида переехали в США и живут в Калифорнии.