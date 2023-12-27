Джокович заявил, что выступит на Олимпиаде в Париже

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа

ТАСС, 27 декабря. Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выступит на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Комментарий Джоковича приводит индийский журнал Sportstar.

"Выиграть олимпийское золото для моей страны было бы чем-то действительно уникальным и особенным", - сказал Джокович.

Джоковичу 36 лет, он является первой ракеткой мира, на его счету теперь 98 титулов ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010). По количеству трофеев, завоеванных в Открытую эру (когда перестало существовать разделение любительского и профессионального тенниса), Джокович занимает третье место после американца Джимми Коннорса (109) и швейцарца Роджера Федерера (103 титула).

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.