Колобков считает, что объявленный в розыск шпажист Бида должен отвечать за предательство

Олимпийский чемпион назвал поступок Сергея Биды глупым

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Объявление в розыск сбежавшего в США российского шпажиста Сергея Биды и его супруги Виолетты Биды (в девичестве - Храпиной) - законная реакция на предательство спортсменов, нарушивших присягу. Такое мнение высказал ТАСС олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах, бывший министр спорта России Павел Колобков.

Во вторник стало известно, что МВД России объявило в розыск по уголовной статье шпажистов Сергея и Виолетту Бида, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны. В июле тренер спортсменов Александр Глазунов был отстранен от должности старшего тренера сборной России по шпаге, его контракт завершится 31 декабря.

"Эта новость была ожидаемой. Я не очень понимаю, о чем думал Бида - взрослый человек, не ребенок, понимал, что будет законная реакция, они принимали присягу. Если ты хочешь куда-то уехать - у нас свободная страна. Но он закон нарушил и должен отвечать", - сказал Колобков.

"Мне жаль, что он принял такое решение - подвел друзей, коллег, партнеров по команде, руководство федерации. Все это некрасиво и глупо выглядит, человеком оставаться надо всегда. Ему 30 лет, взрослый человек, призер Олимпиады. А теперь в любой стране мира будут просить о его задержании, о его выдаче - закон для всех одинаков. Служишь в армии - увольняйся, демобилизуйся, решай. Для меня это было шоком. Глупый поступок, предательство в отношении друзей и близких, но отрезвление рано или поздно придет", - считает Колобков.

Бида является серебряным призером Олимпиады в Токио в командном турнире, трехкратным чемпионом Европы в командных соревнованиях (2017-2019), серебряным (2019) и бронзовым (2018) призером чемпионатов мира. Виолетта Бида - серебряный призер чемпионатов мира и Европы (2019) в команде. Супруги Бида переехали в США и живут в Калифорнии. Они, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, выступили на чемпионате США без согласия российской стороны.