Непомнящий считает, что тренер Слуцкий столкнется с трудностями при работе в Китае

"Шанхай Шэньхуа" является одним из ведущих клубов Китая, отметил Валерий Непомнящий

ТАСС, 27 декабря. Российский тренер Леонид Слуцкий столкнется с трудностями при работе в Китае, но инфраструктура футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа" облегчит процесс адаптации. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер "Шанхай Шэньхуа" Валерий Непомнящий.

27 декабря "Шанхай Шэньхуа" объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды.

"Сейчас везде работать тяжело, и в Китае у Слуцкого тоже будут трудности, но "Шанхай Шэньхуа" - один из ведущих клубов страны, у них хорошая инфраструктура, все профессионально - это облегчит адаптацию. Надеюсь, у Леонида все там будет нормально".

"Мне было интересно работать в Китае. Никак не согласен с тем, что это завершение карьеры. Уверен, у Слуцкого были предложения и в России", - заключил тренер.

Слуцкий станет вторым российским тренером в истории клуба, Непомнящий возглавлял "Шанхай Шэньхуа" с 2004 по 2005 год. В прошлом сезоне "Шанхай Шэньхуа" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Китая, завоевав путевку в групповой этап Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола.