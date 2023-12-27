Семин назвал правильным решение Слуцкого поработать в чемпионате Китая

Бывший главный тренер сборной России считает, что у Леонида Слуцкого в Китае все будет хорошо

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россиянин Леонид Слуцкий принял правильное решение, вернувшись в профессию в качестве главного тренера китайского футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа". Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

27 декабря "Шанхай Шэньхуа" объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды. До этого специалист не работал тренером с ноября 2022 года.

"Слуцкий - опытный тренер, опытный человек, который имел большие успехи, и, как и у каждого тренера, у него были и неудачи, - сказал Семин. - Я думаю, что это его решение, и оно хорошее - надо возвращаться в свою профессию. И я полностью уверен, что у него все будет хорошо, потому что он - человек, который имеет громадный опыт, работал во многих странах. Наверное, знание языка будет одной из проблем. В Китае все работают с переводчиком. Считаю, что решение хорошее, и желаю ему больших успехов".

"Специфика китайского, русского, немецкого футбола одна и та же - есть свои принципы подготовки игроков, комплектования команд. А футбол везде одинаковый, только в одной стране лучше играют, в другой хуже. Футбол - вид спорта номер в мире, но играют в него по-разному", - заключил собеседник агентства.

В прошлом сезоне "Шанхай Шэньхуа" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Китая, завоевав путевку в групповой этап Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола.