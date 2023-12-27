Ирина Винер считает сериал "Слово пацана" поучительным для молодежи

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики отметила, что ее ученицы не будут против номера на музыку из сериала

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сериал режиссера Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" учит молодежь тому, что противозаконные действия ведут к тюрьме. Такое мнение ТАСС высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

"Говорят, что очень круто, - сказала Винер о сериале. - Я видела пока только отрывки, но поняла, что этот фильм хороший. Он про то, что преступник должен сидеть в тюрьме. Показанные в сериале детские бои, весь этот ужас перестроечного времени дают возможности сказать молодежи, как себя не нужно вести и чего нельзя делать, потому что у такого поведения один конец - тюрьма".

Винер рассказала, что помнит времена, о которых рассказывает сериал. "Тогда были бесконечные разборки, стрельба. Это было ужасно, и это нужно помнить. А сейчас ты можешь совершенно спокойно гулять по Москве в 11-12 ночи. Когда еще было тепло, в центре города ты видишь людей, которые сидят на верандах, пьют кофе или шампанское, разговаривают, смеются, а сейчас Москва вся горит огнями, она очень красивая, и тенденция на создание атмосферы праздника наблюдается по всей России", - сказала собеседница агентства.

"В магазинах все есть, причем продукты - органически чистые, что важно для здорового образа жизни. Такие продукты остались только у нас: к примеру, в Китае обожают российские продукты, потому что они не генномодифицированные. Так что у нас все нормально и с пацанами, и с будущим поколением: мы выигрываем конкурсы и по физике, и по химии. В Америке им дают зеленый свет, просят остаться, но никто не соглашается", - отметила Винер.

Пример Валиевой

Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева на гала-представлении в рамках чемпионата России по фигурному катанию выступила под композицию "Пыяла" группы "Аигел", которая используется в сериале. Винер призналась, что не будет против того, чтобы ее ученицы тоже создали номер на тему из "Слова пацана".

"Сделаем, конечно. Мы все делаем, даже амурского тигра изображаем: у нас и тигрята, и тигрицы, и тигры. Все выходят и рычат на тех, кто их хочет удавить. Кстати, на концерте, где был показан этот номер, собрали всех егерей, которые охраняют амурских тигров", - рассказала глава федерации художественной гимнастики.

"Слово пацана. Кровь на асфальте" вышел в онлайн-кинотеатрах 9 ноября, он рассказывает о подростковых группировках в Казани времен перестройки. Картина вызвала общественный резонанс, ситуация дошла до того, что сериал на соответствие традиционным ценностям проверил Роскомнадзор. Ведомство в итоге не выявило нарушений российского законодательства.