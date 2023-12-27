Матч МХЛ "Тюменский легион" - "Снежные барсы" отменили из-за непогоды

Клуб из Тюмени не успевает добраться до Астаны на матч

ТЮМЕНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Матч Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между "Снежными барсами" из Астаны и "Тюменским легионом", назначенный на 27 декабря, отменен из-за неблагоприятных погодных условий, которые вызвали перекрытие автомобильных дорог. Об этом сообщили в телеграм-канале "Тюменского легиона".

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и перекрытием автомобильных дорог "Тюменский легион" не успевает прибыть в Астану на матч против "Снежных барсов". Команда гостей находится в Петропавловске (Казахстан). Матч 27 декабря не состоится", - говорится в сообщении.

Решение о проведении матча в другую дату будет принято дополнительно.