Предложения по изменению антидопингового законодательства представят в январе

Предыдущий проект федерального закона был отозван, по нему были замечания, рассказала Вероника Логинова

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Новый проект изменений в законодательство по борьбе с допингом будет представлен в январе 2024 года. Об этом журналистам заявила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

27 сентября гендиректор РУСАДА заявила, что несоответствия в антидопинговом законодательстве, на которые обращает внимание Всемирное антидопинговое агентство (WADA), не успеют исправить до конца 2023 года.

"Обсуждался вопрос внесения изменений в закон в части противодействия допингу в спорте, мы и не обладаем законодательной инициативой, но разработка и утверждение антидопинговых правил входит в нашу компетенцию. РУСАДА готово работать по направлению внесения изменений в федеральный закон, в проработке формулировок для того, чтобы наше законодательство было усовершенствовано. Мы донесли позицию, какие пункты необходимо менять в законе, это поможет в нашей работе и поможет сделать ее еще более эффективной. Мы попросили еще раз внести изменения в ряд пунктов, чтобы законодательство было гармоничным и соответствовало требованиям", - сказала Логинова.

"Был национальный план борьбы с допингом, там был пункт гармонизации законодательства по мировым стандартам. Сейчас мы ищем компромиссы, как правильно должно быть прописано в нашем законе. Проект федерального закона, который мы обсуждали ранее, будет отозван, [по нему] были замечания. Будет подготовлен новый проект, который мы уже в январе увидим", - добавила гендиректор РУСАДА.

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. 13 октября Логинова сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. WADA в тот же день сообщило о намерении отстоять свою правоту в Спортивном арбитражном суде.