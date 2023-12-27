Фетисов считает, что "Спартак" будет играть увереннее с улучшением формы Ковальчука

Ковальчук провел два матча за красно-белых и в обоих забросил по шайбе

ТАСС, 27 декабря. Нападающий московского "Спартака" Илья Ковальчук выполняет главную задачу, забрасывая шайбы, красно-белые начнут играть увереннее, когда форвард наберет игровую форму. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

26 декабря Ковальчук, являющийся воспитанником "Спартака" и выступавший за клуб с 1999 по 2001 год, отличился во втором матче подряд против нижегородского "Торпедо" (1:2 после буллитов). 24 декабря он провел первый матч за "Спартак" после возвращения, в игре против китайского "Куньлунь Ред Стар" (5:2) нападающий забросил шайбу в пустые ворота.

"Рад, что Илья забивает, это его главная задача! Думаю, что "Спартак" будет увереннее играть по мере того, как Ковальчук наберет игровую форму, это вещь, приобретаемая за счет опыта. Думаю, что Ковальчук потихоньку будет готовиться к Кубку Гагарина, это его основная задача. Вроде бы все идет по плану", - сказал Фетисов.

"Спартак" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, в 45 матчах команда набрала 63 очка. В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с минским "Динамо" 28 декабря.