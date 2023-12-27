"Авангард" заключил контракт со словацким хоккеистом Юрчо

Соглашение рассчитано до конца сезона

ТАСС, 27 декабря. Омский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" подписал контракт со словацким нападающим Томашем Юрчо. Об этом сообщает пресс-служба "Авангарда".

Соглашение рассчитано до конца сезона.

"Мы укрепляем состав опытным игроком, рассчитывая на усиление второго звена, а также второй бригады большинства. Юрчо - габаритный, мастеровитый форвард с достаточным опытом игры в Северной Америке, он провел более 230 игр в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и 266 - в Американской хоккейной лиге (АХЛ). У него огромная мотивация вернуться в КХЛ и показать здесь свой лучший хоккей. Это качественный игрок, умеющий работать на команду, решить эпизод, такие хоккеисты нужны "Авангарду" перед плей-офф", - сказал генеральный менеджер "Авангарда" Антон Курьянов.

Юрчо 30 лет, с начала сезона-2023/24 он выступал за швейцарский "Давос", который играет в Кубке Шпенглера. Словак продолжит выступать за "Давос" на турнире и присоединится к "Авангарду" после получения необходимых документов. Ранее в КХЛ Юрчо выступал за казахстанский "Барыс" и китайский "Куньлунь Ред Стар".

В НХЛ нападающий выступал за "Детройт", "Чикаго", "Эдмонтон" и "Вегас", а также за клубы АХЛ "Гранд-Рапидс Гриффинс" и "Шарлотт Чекерс", в составе которых стал обладателем Кубка Колдера. В составе сборной Словакии Юрчо стал бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине, также спортсмен принимал участие в Олимпийских играх 2014 года в Сочи, где словаки заняли последнее место на групповом этапе.