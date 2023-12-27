Сестры Аверины рассказали, что не теряют мотивации выступить на турнирах с флагом и гимном

Ранее Международная федерация гимнастики разрешила российским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой без флага и гимна своих стран

ТАСС, 27 декабря. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины не теряют мотивации выступить на международных соревнованиях с флагом и гимном России и верят, что им предоставится такая возможность. Об этом они рассказали "Спорт-Экспрессу".

"Возможно, мы выступим на международных соревнованиях с гимном и флагом, но, возможно, нескоро. Мы верим, что у нас будет такая возможность, но когда - неизвестно. У нас есть мотивация продолжать заниматься и тренироваться", - сказали Аверины.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков от FIG без флага и гимна своих стран. 8 декабря Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и национальными спортивными организациями.

Сестрам Авериным по 25 лет. На счету серебряного призера Игр в Токио Дины Авериной 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы. Арина Аверина 5 раз становилась чемпионкой мира и 9 - чемпионкой Европы.