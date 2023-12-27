8-летний шахматист Шогджиев обыграл члена сборной Норвегии на чемпионате мира по рапиду

Юный шахматист одержал вторую победу на турнире

САМАРКАНД /Узбекистан/, 27 декабря. /ТАСС/. Восьмилетний россиянин Роман Шогджиев обыграл участника сборной Норвегии гроссмейстера Юхана-Себастьяна Кристиансена на чемпионате мира по рапиду, который проходит в Самарканде.

На 55-м ходу Шогджиев, игравший белыми фигурами, выиграл пешку благодаря вилке на ладью и слона. Согласно движку, который рассчитывает комбинации, именно тогда Шогджиев получил решающее преимущество в партии. На 69-м ходу россиянин провел пешку в ферзи. На 71-м ходу Кристиансен сдался.

Это вторая победа юного россиянина на турнире. 26 декабря он обыграл 28-летнего победителя Всемирной шахматной олимпиады Жахонгира Вахидова из Узбекистана.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря в Самарканде. Призовой фонд турнира составляет $1 млн.

В октябре Шогджиев выиграл первенство Азии по блицу среди игроков до 8 лет. Российский шахматист набрал 9 очков из 9 возможных.