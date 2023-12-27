Брат Михаэля Шумахера рассказал, что бывший гонщик уже не будет таким, как раньше

Ральф Шумахер отметил, что благодаря современной медицине удалось немного улучшить состояние семикратного чемпиона "Формулы-1"

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Состояние здоровья бывшего пилота чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немца Михаэля Шумахера удалось несколько улучшить после травмы, однако таким, как раньше, он уже не будет. Об этом заявил его брат Ральф в интервью газете Bild.

"Я скучаю по Михаэлю тех лет", - сказал он. "Михаэлю часто везло в жизни, но потом произошел этот трагический случай. К счастью, благодаря возможностям современной медицины кое-что можно было сделать, [чтобы улучшить его состояние], но все равно так, как было раньше, уже не будет", - добавил брат гонщика, не вдаваясь в подробности о состоянии его здоровья.

В 2013 году, уже после завершения профессиональной карьеры, Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах. Длительное время он был прикован к постели и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Семья экс-гонщика тщательно оберегает его частную жизнь, не разглашая деталей о его нынешнем состоянии.

Михаэль Шумахер - семикратный чемпион мира "Формулы-1", считается одним из лучших гонщиков этого чемпионата в истории (1991-2012). Обладатель многочисленных рекордов чемпионата мира "Формулы-1": по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5). Занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь британскому гонщику Льюису Хэмилтону.