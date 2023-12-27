Чемпионы России по прыжкам среди фигуристов в личном турнире получат по 1 млн руб.

Победители командного турнира получат 5 млн рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Победители чемпионата России по прыжкам среди фигуристов в личном турнире получат по 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Спортсмены, занявшие вторые места, получат по 500 тыс. рублей, занявшие третьи места - по 250 тыс. рублей. Победители командного турнира получат 5 млн рублей. Также спортсменам будет выплачиваться по 250 тыс. рублей за максимальные баллы, набранные при исполнении прыжкового элемента любым фигуристом.

Личный турнир будет проводиться в мужском и женском зачетах в одиночном катании, а также в парном катании, элементы будут оцениваться по системе Международного союза конькобежцев (ISU). Турнир проводится по системе "на вылет", в каждом туре два спортсмена или две спортивные пары соревнуются друг против друга в исполнении набора прыжковых элементов. Спортсмен, набравший максимальную сумму баллов за исполнение прыжковых элементов, выходит в следующий тур.

Командный турнир проводится среди спортсменов одиночного и парного катания в двух командах, к участию будут приглашены спортивные пары, занявшие первое и второе места на чемпионате России, мужчины и женщины - одиночники, занявшие места с первого по третье на чемпионате России, три спортсмена в женском и мужском катании и две спортивные пары по итогам личного турнира и один приглашенный спортсмен.

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 22 января 2024 года. Изначально турнир должен был пройти в спортивном комплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге с 1 по 4 декабря. Турнир по шоу-программам пройдет с 8 по 10 марта в Санкт-Петербурге. Кроме этого, город примет Кубок Первого канала (2-3 марта).