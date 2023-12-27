Фигуристка Ушакова сообщила о распаде дуэта с Ангелополом

В ноябре спортсмены перешли в группу Евгения Плющенко

ТАСС, 27 декабря. Фигуристка Арина Ушакова не будет кататься в дуэте с Валерием Ангелополом. Об этом спортсменка написала в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В ноябре было объявлено о переходе Ангелопола и Ушаковой в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Тренером спортсменов стала Наталья Линичук.

"Пары Ушакова - Ангелопол больше не существует. Спасибо всем большое за оказанную поддержку, - написала Ушакова. - Было интересно, но не перспективно, ничего страшного не произошло, работаем дальше. Спасибо Валерию Ангелополу, что посодействовал моему возвращению в спорт".

В августе Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о распаде дуэта Василисы Кагановской и Ангелопола. Спортсмены выступали вместе с 2018 года. Фигуристы являются победителями финала Гран-при России 2023 года. Кагановская и Ангелопол дважды выигрывали этапы международной серии Гран-при среди юниоров.

Ушакова является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров (2018) и серебряным призером юниорского финала Гран-при (2018/19). До апреля 2022 года она выступала с Максимом Некрасовым, нынешним партнером Кагановской.