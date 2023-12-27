Непомнящий проиграл 17-летнему шахматисту Мурзину на чемпионате мира по рапиду

Ранее Ян Непомнящий потерпел одно поражение и один раз сыграл вничью

ТАСС, 27 декабря. Вице-чемпион мира по шахматам россиянин Ян Непомнящий проиграл черными фигурами 17-летнему соотечественнику Володару Мурзину на чемпионате мира по рапиду. Соревнования проходят в Самарканде (Узбекистан).

До 40-го хода ситуации в партии была равной, однако затем Непомнящий пассивно сыграл в эндшпиле с конями и слонами. У шахматиста был вариант разменять опасного коня соперника, но он решил сохранить побольше фигур на доске.

Непомнящий допустил две неточности на 46-м и 52-м ходах. Мурзин отправил центральную пешку на шестую горизонталь, и ее превращение в ферзя стало неминуемым. Непомнящий сдался на 56-м ходу.

Во вторник Непомнящий проиграл Сергею Григорьянцу из Венгрии и свел вничью проигрышную позицию с 15-летним шахматистом из Казахстана Ернуром Амангелды.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря в Самарканде. Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов.