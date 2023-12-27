Кафанов считает закономерным место "Ростова" в таблице РПЛ

После 18 туров ростовский клуб идет на десятом месте

ТАСС, 27 декабря. Футбольный клуб "Ростов" занимает закономерное место в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) на момент зимней паузы, команда сумела показать достойную игру, несмотря на сложности в начале чемпионата. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов.

"Сезон действительно непросто складывается, и первую половину чемпионата для нашей команды, наверное, надо разделить на две части: до сентября и после, - сказал Кафанов. - Начало сезона, можно сказать, что провалили, но Валерий Георгиевич (Карпин, главный тренер "Ростова" - прим. ТАСС) с игроками сделали выводы и постепенно вышли на прошлогодний уровень, играли в хороший результативный футбол. Правда, не всегда добивались результата в матчах, где имели и территориальное, и игровое преимущество. Если говорить в целом на сегодняшний день, то место, которое мы занимаем, закономерно и перед началом второй части сезона это, скажем так, неплохая стартовая площадка для того, чтобы подниматься".

После 18 туров "Ростов" с 21 очком занимает 10-е место.