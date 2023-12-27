Футболист "Зенита" Алип попал в сферу интересов "Реала"

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 27 декабря. Казахстанский защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Нуралы Алип попал в сферу интересов мадридского "Реала". Об этом сообщает портал Tengri Sport.

В ноябре портал El.kz сообщил, что Алипом интересуется английский "Манчестер Юнайтед".

Алипу 24 года, он выступает за "Зенит" с января 2023 года. Ранее он находился в аренде в "Зените" с февраля по декабрь 2022 года. В текущем сезоне защитник провел за клуб 16 матчей в чемпионате России, не отличившись результативными действиями. В составе сборной Казахстана он провел 30 матчей.