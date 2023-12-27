РФС весной может пригласить судей из Саудовской Аравии для работы на матчах РПЛ

Российскому футбольному союзу также важно, чтобы отечественные судьи получали международную практику

ТАСС, 27 декабря. Российский футбольный союз (РФС) может весной пригласить арбитров из Саудовской Аравии для работы на матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал президент РФС Александр Дюков.

"Возможно, уже весной мы их пригласим для работы в РПЛ. Нам также важно, чтобы наши судьи получали международную практику. Спросите у Сергея Карасева. Мне кажется, он не откажется от еще одной поездки [в Саудовскую Аравию]", - сказал Дюков.

24 октября РФС подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии в области судейства. 11 ноября российский арбитр Сергей Иванов провел в качестве видеоссистента рефери матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии между клубами "Аль-Охдуд" и "Аль-Хазем". 30 ноября бригада Карасева отработала матч между клубами "Абха" и "Аль-Ахли".