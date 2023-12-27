Хоккеист Жафяров перешел из "Ак Барса" в "Авангард"

Форвард был обменян на денежную компенсацию

ТАСС, 27 декабря. Нападающий Дамир Жафяров перешел в омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что игрок, который ранее выступал за казанский "Ак Барс", был обменян на денежную компенсацию.

"Жафяров - мастеровитый форвард для топ-6, с его приходом мы рассчитываем усилить конкуренцию в первых двух звеньях и добавить в реализации большинства, - сказал генеральный менеджер "Авангарда" Антон Курьянов. - Контракт нападающего истекает в апреле, поэтому мы сразу договорились, что будем рассматривать возможность продления. В этом также будет мотивация Дамира показать свой лучший хоккей в составе "Авангарда", особенно в плей-офф".

Ранее "Авангард" покинул нападающий Игорь Гераськин, который перешел в магнитогорский "Металлург" в обмен на денежную компенсацию.

Жафярову 29 лет, он перешел в "Ак Барс" из петербургского СКА в межсезонье, в 16 матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги он набрал 2 (1 гол + 1 результативная передача) очка, в последний раз он сыграл за команду 28 ноября с тольяттинской "Ладой" (2:0). Ранее в КХЛ Жафяров выступал за новокузнецкий "Металлург", московский ЦСКА, новосибирскую "Сибирь", владивостокский "Адмирал" и нижегородское "Торпедо".