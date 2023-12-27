Объявленную в розыск фехтовальщицу Биду уволили из ЦСКА в октябре

Ранее МВД России объявило в розыск по уголовной статье шпажистов Сергея и Виолетту Бида

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Призер чемпионата мира по фехтованию Виолетта Бида, которая была объявлена в розыск МВД России, была уволена из ЦСКА в октябре. Об этом ТАСС сообщила заместитель начальника ЦСКА по военно политической работе Светлана Ишмуратова.

Во вторник стало известно, что МВД России объявило в розыск по уголовной статье шпажистов Сергея и Виолетту Бида (в девичестве - Храпину), которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

"Виолетта Бида не является нашим работником, она уволена в октябре", - сказала Ишмуратова.

Сергей Бида является серебряным призером Олимпиады в Токио в командном турнире, трехкратным чемпионом Европы в командных соревнованиях (2017-2019), серебряным (2019) и бронзовым (2018) призером чемпионатов мира. Виолетта Бида - серебряный призер чемпионатов мира (2019) и Европы (2019) в команде. Супруги Бида переехали в США и живут в Калифорнии.