Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал информацию об интересе "Реала" к Алипу

По словам Магомеда Адиева, он надеется на прогресс защитника "Зенита"

ТАСС, 27 декабря. Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев надеется, что защитник "Зенита" Нуралы Алип будет прогрессировать и добиваться больших успехов. Об этом он рассказал "Спорт-экспрессу".

В среду портал Tengri Sport сообщил, что Алип попал в сферу интересов испанского "Реала".

"Есть ли у Алипа перспектива заиграть в таком клубе, как "Реал"? Сложно сказать. Появляются разные новости, все-таки я не занимаюсь его делами. Но я всегда хочу, чтобы парень прогрессировал и добивался больших успехов", - сказал Адиев.

Алипу 24 года, он выступает за "Зенит" с января 2023 года. Ранее он находился в аренде в "Зените" с февраля по декабрь 2022 года. В текущем сезоне защитник провел за клуб 16 матчей в чемпионате России, не отличившись результативными действиями. В составе сборной Казахстана он провел 30 матчей.