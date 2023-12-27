Московский футбольный клуб объявил о возрождении второй команды 25 декабря

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" предложил болельщикам придумать название для второй команды красно-белых. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Болельщики могут предложить свое название до 8 января, в нем могут принять участие пользователи, у которых есть личный кабинет на сайте красно-белых. После этого "Спартак" проведет финальный этап голосования среди болельщиков, чтобы выбрать лучшее название. Отмечается, что главным условием для предложенных вариантов должно быть слово "Спартак" в названии клуба.

"Спартак" объявил о возрождении второй команды 25 декабря, планируется, что она будет заявлена для участия в Леон - Второй лиге. Проект "Спартак-2" был создан в 2013 году. 23 мая 2022 года красно-белые объявили о закрытии второй команды в целях сокращения расходов. С 2015 года она выступала во втором по силе дивизионе страны, в сезоне-2021/22 "Спартак-2" занял седьмое место в турнирной таблице.