Медведева считает, что не стоит мусолить тему анорексии Липницкой

Фигуристка отметила, что такая проблема часто случается в женском спорте

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева считает, что тему с анорексией олимпийской чемпионки 2014 года в командном турнире Юлии Липницкой мусолить не стоит. Об этом Медведева заявила журналистам.

В 2017 году Липницкая назвала проблемы со здоровьем основополагающей причиной того, что ей не удалось полностью раскрыть свой потенциал. Фигуристка рассказала, что болела анорексией.

"Я с Юлей никогда не общалась, только в детстве, потом случилась Олимпиада, отношения в коллективе поменялись. Юля ушла, она сделала выбор. Мусолить эту тему странно, как минимум ее случай. Это сплошь и рядом в женском спорте, самое главное - это здоровье", - сказала Медведева.

Помимо олимпийского золота, Липницкая завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при 2013 года. Липницкая завершила карьеру в 2017 году.