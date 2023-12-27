Авербух назвал Костомарова личностью 2023 года

Олимпийский чемпион вернулся на лед после того, как ему ампутировали обе стопы и кисти рук

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, безусловно, можно назвать личностью 2023 года. Такое мнение журналистам высказал хореограф, продюсер и режиссер Илья Авербух.

"Кого можно назвать спортсменом года? Не знаю, достаточно сложно. Характер года, личность года - это, безусловно, Роман Костомаров, это не может обсуждаться", - сказал Авербух.

17 декабря Костомаров и Татьяна Навка исполнили программу "Кармен" в вечерней программе шоу, посвященного 50-летию Авербуха. В дневной программе шоу Костомаров вышел на лед в номере с участием супруги - Оксаны Домниной. 11 декабря Костомаров разместил в своих соцсетях видео, в котором показал свои первые тренировки на льду.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.