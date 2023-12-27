Авербух рассказал о приглашении действующих фигуристов для участия в шоу

По его словам, Анастасия Мишина и Александр Галлямов примут участие в спектакле "Щелкунчик", Матвей Ветлугин и Елизавета Туктамышева выступят в "Снежной королеве"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов примут участие в спектакле "Щелкунчик" в ряде городов. Об этом журналистам сообщил серебряный призер Олимпиады, хореограф, продюсер и режиссер Илья Авербух.

"Сейчас к нам присоединяется чемпионы России Мишина и Галлямов, - сказал Авербух. - Они будут кататься в спектакле "Щелкунчик" в ряде городов. Матвей Ветлугин, Лиза Туктамышева будут выступать в "Снежной королеве". Было много репетиций, но мы не могли оторвать ребят".

Авербух также анонсировал тур в 35 городах страны и заявил, что будет обязательно приглашать спортсменов для участия в шоу.