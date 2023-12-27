Слушание дисциплинарного комитета КХЛ по игроку Евсееву пройдет 12 января

Ранее хоккеист Евсеев обратился в дисциплинарный комитет КХЛ с просьбой расторгнуть контракт на основании спортивной дискриминации

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотрит обращение защитника системы "Ак Барса" Никиты Евсеева с просьбой расторгнуть его контракт с казанским клубом. Об этом ТАСС рассказал агент Евсеева Шуми Бабаев.

В понедельник Бабаев сообщил ТАСС, что Евсеев и нападающий Дамир Жафяров обратились в дисциплинарный комитет КХЛ с просьбой расторгнуть контракт на основании спортивной дискриминации. В последний день работы трансферного окна Континентальной хоккейной лиги Жафяров перешел в омский "Авангард".

"У нас назначено слушание дисциплинарного комитета на 12 января", - сказал Бабаев.

Евсеев сыграл за "Ак Барс" 19 матчей, набрав 3 (1 шайба + 2 передачи) очка. В последний раз 19-летний хоккеист сыграл за "Ак Барс" 22 октября с ЦСКА (4:1). В заявлении "Ак Барса" 25 декабря указано, что Евсеев в соответствии с двусторонним контрактом командирован в альметьевский клуб "Нефтяник" не только для набора игровой формы, но и для помощи его родной команде в борьбе за Кубок Петрова.