Агент Прохоркина и Жафярова отметил взаимодействие клубов в ситуации с обменами хоккеистов

Нападающие перешли в омский "Авангард"

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) показали хорошее взаимодействие, которое помогло осуществить обмены олимпийского чемпиона нападающего Николая Прохоркина и форварда Дамира Жафярова. Такое мнение ТАСС высказал агент обоих хоккеистов Шуми Бабаев.

27 декабря - последний день трансферного окна КХЛ. Прохоркин перешел из "Сибири" в "Авангард". В результате трехстороннего обмена из "Ак Барса" в "Авангард" за денежную компенсацию перешел Жафяров. В понедельник Бабаев сообщил ТАСС, что Жафяров и защитник казанцев Никита Евсеев обратились в дисциплинарный комитет КХЛ с просьбой расторгнуть контракты на основании спортивной дискриминации.

"По Жафярову была видимость быстрого решения. На самом деле, все решалось очень долго, просто если бы этот вариант не сработал, если бы клубы так дружно не сработали, то этого бы не было. Ситуация показала, что клубы при взаимодействии умеют добиваться результата. Это показатель хорошей коллективной работы", - сказал Бабаев.

Агент прокомментировал обмен Прохоркина. "Было принято общее решение. Позицию [Кирилла] Фастовского (гендиректора "Сибири" - прим. ТАСС) можно назвать рабочей в этой ситуации. Его человеческое отношение тоже помогло - он встал на сторону игрока, что немаловажно", - отметил Бабаев.