УЕФА обратился в суд ЕС с просьбой изменить содержание релиза по делу о Суперлиге

Союз европейских футбольных ассоциаций просит внести поправки в пресс-релиз, поскольку он неточный и противоречит постановлению суда

ТАСС, 27 декабря. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился в Европейский суд юстиции с просьбой изменить содержание пресс-релиза по делу о создании Суперлиги. Об этом сообщает газета The Times.

По информации источника, УЕФА просит внести поправки в пресс-релиз, поскольку он неточный и противоречит постановлению суда, что позволило сторонникам создания Суперлиги трактовать его как свою победу.

21 декабря Европейский суд юстиции признал, что действия Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола по блокировке создания Суперлиги нарушали закон о конкуренции.

В тот же день компания A22, которая выступает спонсором и оказывает помощь в создании турнира, представила проект турнира: предполагается, что ежегодно в Суперлиге будет участвовать 64 клуба, которые будут поделены на три дивизиона - в Звездном (высшем) и Золотом (втором по силе) будет по 16 команд, в Синем (третьем по силе) - 32. Женская Суперлига будет состоять из двух дивизионов. Победители каждого дивизиона будут определяться по итогам плей-офф.

В 2021 году учредителями Суперлиги выступили 12 европейских клубов-грандов, однако под давлением УЕФА, болельщиков и политиков через пару дней было решено свернуть проект. Сейчас сторонниками создания Суперлиги остаются только два топ-клуба - мадридский "Реал" и "Барселона", есть информация о готовности вступить в нее итальянского "Наполи". При этом ряд ведущих европейских клубов отказались от участия в новом турнире, в их числе английский "Манчестер Юнайтед", германские "Бавария" и "Боруссия" из Дортмунда, французский ПСЖ, "Монако", испанские "Атлетико", "Севилья", "Валенсия", "Реал Сосьедад", итальянский "Интер".