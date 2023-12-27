27 декабря, 18:49
КХЛ

СКА нанес ЦСКА пятое поражение подряд в КХЛ

Нападающий СКА Марат Хайруллин и защитник ЦСКА Никита Нестеров. Сергей Савостьянов/ ТАСС
Нападающий СКА Марат Хайруллин и защитник ЦСКА Никита Нестеров
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА в гостях со счетом 2:0 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 8 560 зрителей.

Шайбы забросили Иван Зинченко (39-я минута) и Александр Никишин (59).

СКА в четвертый раз из четырех матчей в текущем сезоне обыграл ЦСКА. Столичная команда впервые с сезона-2011/12 потерпела пять поражений подряд в регулярном чемпионате. Тогда армейцы проиграли восемь раз подряд.

Петербургский клуб набрал 59 очков в 44 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 48 очками после 44 игр располагается на 6-й строчке.

В следующем матче СКА дома сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", ЦСКА примет череповецкую "Северсталь". Встречи пройдут 30 декабря.

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Спартак

45

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3

0

3

2

11

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63

2

Динамо М

44

21

5

3

1

3

11

136-106

62

3

Локомотив

42

24

4

0

2

1

11

106-79

59

4

СКА

44

24

2

3

1

0

14

136-97

59

5

Торпедо

44

23

2

2

2

1

14

128-100

57

6

ЦСКА

44

19

2

1

0

4

18

123-102

48

7

Северсталь

43

16

0

3

3

4

17

133-130

45

8

Динамо Мн

42

13

4

1

2

2

20

108-114

40

9

Куньлунь РС

44

7

4

4

2

3

24

101-148

35

10

Сочи

44

11

1

2

0

5

25

111-166

33

11

Витязь

43

10

2

2

2

3

24

92-150

33

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

44

21

4

2

3

2

12

134-114

59

2

Авангард

42

17

8

3

0

3

11

128-109

59

3

Салават Юлаев

42

23

2

1

1

2

13

121-86

55

4

Лада

45

19

1

3

1

8

13

113-110

55

5

Трактор

44

18

5

1

1

4

15

117-103

53

6

Автомобилист

45

16

5

3

3

2

16

107-102

53

7

Ак Барс

43

19

5

0

0

2

17

114-97

50

8

Сибирь

45

13

3

4

3

5

17

106-123

48

9

Амур

44

16

1

2

5

3

17

100-111

46

10

Нефтехимик

44

12

2

1

4

5

20

96-141

39

11

Адмирал

42

8

3

3

6

3

19

89-116

37

12

Барыс

43

6

4

3

2

5

23

99-135

33

  

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