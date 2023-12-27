СКА нанес ЦСКА пятое поражение подряд в КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА в гостях со счетом 2:0 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 8 560 зрителей.

Шайбы забросили Иван Зинченко (39-я минута) и Александр Никишин (59).

СКА в четвертый раз из четырех матчей в текущем сезоне обыграл ЦСКА. Столичная команда впервые с сезона-2011/12 потерпела пять поражений подряд в регулярном чемпионате. Тогда армейцы проиграли восемь раз подряд.

Петербургский клуб набрал 59 очков в 44 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 48 очками после 44 игр располагается на 6-й строчке.

В следующем матче СКА дома сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", ЦСКА примет череповецкую "Северсталь". Встречи пройдут 30 декабря.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 45 26 3 0 3 2 11 164-123 63 2 Динамо М 44 21 5 3 1 3 11 136-106 62 3 Локомотив 42 24 4 0 2 1 11 106-79 59 4 СКА 44 24 2 3 1 0 14 136-97 59 5 Торпедо 44 23 2 2 2 1 14 128-100 57 6 ЦСКА 44 19 2 1 0 4 18 123-102 48 7 Северсталь 43 16 0 3 3 4 17 133-130 45 8 Динамо Мн 42 13 4 1 2 2 20 108-114 40 9 Куньлунь РС 44 7 4 4 2 3 24 101-148 35 10 Сочи 44 11 1 2 0 5 25 111-166 33 11 Витязь 43 10 2 2 2 3 24 92-150 33