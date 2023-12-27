СКА нанес ЦСКА пятое поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА в гостях со счетом 2:0 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 8 560 зрителей.
Шайбы забросили Иван Зинченко (39-я минута) и Александр Никишин (59).
СКА в четвертый раз из четырех матчей в текущем сезоне обыграл ЦСКА. Столичная команда впервые с сезона-2011/12 потерпела пять поражений подряд в регулярном чемпионате. Тогда армейцы проиграли восемь раз подряд.
Петербургский клуб набрал 59 очков в 44 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 48 очками после 44 игр располагается на 6-й строчке.
В следующем матче СКА дома сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", ЦСКА примет череповецкую "Северсталь". Встречи пройдут 30 декабря.
1
Спартак
45
26
3
0
3
2
11
164-123
63
2
Динамо М
44
21
5
3
1
3
11
136-106
62
3
Локомотив
42
24
4
0
2
1
11
106-79
59
4
СКА
44
24
2
3
1
0
14
136-97
59
5
Торпедо
44
23
2
2
2
1
14
128-100
57
6
ЦСКА
44
19
2
1
0
4
18
123-102
48
7
Северсталь
43
16
0
3
3
4
17
133-130
45
8
Динамо Мн
42
13
4
1
2
2
20
108-114
40
9
Куньлунь РС
44
7
4
4
2
3
24
101-148
35
10
Сочи
44
11
1
2
0
5
25
111-166
33
11
Витязь
43
10
2
2
2
3
24
92-150
33
1
Металлург
44
21
4
2
3
2
12
134-114
59
2
Авангард
42
17
8
3
0
3
11
128-109
59
3
Салават Юлаев
42
23
2
1
1
2
13
121-86
55
4
Лада
45
19
1
3
1
8
13
113-110
55
5
Трактор
44
18
5
1
1
4
15
117-103
53
6
Автомобилист
45
16
5
3
3
2
16
107-102
53
7
Ак Барс
43
19
5
0
0
2
17
114-97
50
8
Сибирь
45
13
3
4
3
5
17
106-123
48
9
Амур
44
16
1
2
5
3
17
100-111
46
10
Нефтехимик
44
12
2
1
4
5
20
96-141
39
11
Адмирал
42
8
3
3
6
3
19
89-116
37
12
Барыс
43
6
4
3
2
5
23
99-135
33