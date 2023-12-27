Третьяк прокомментировал подписание "Торпедо" контракта с 50-летним Хабибулиным

Глава Федерации хоккея России выразил надежду, что у голкипера есть силы и желание играть

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк надеется, что у олимпийского чемпиона вратаря Николая Хабибулина есть силы и желание играть. Об этом он рассказал ТАСС.

В среду нижегородский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Торпедо" подписал контракт до конца сезона с 50-летним Хабибулиным.

"Я его как вратаря помню, хороший вратарь. Но сколько лет он не играл... Я не знаю, в какой он форме. Надо посмотреть, дай бог ему здоровья и удачи, надеюсь, что у него есть силы и желание играть", - сказал Третьяк.

Последний официальный матч Хабибулин провел в сезоне-2013/14, когда выступал за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго". Хабибулин является олимпийским чемпионом 1992 года, бронзовым призером Игр 2002 года и обладателем Кубка Стэнли 2004 года.