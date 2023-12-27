"Жизненная и современная история". Авербух представил шоу "Корова на льду"

В основу мюзикла легла сказка Антона Соя о корове Муле, которая мечтала стать звездой фигурного катания

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Команда Ильи Авербуха представила в среду новое шоу "Корова на льду", в котором главной героиней стала корова Муля, влюбленная в фигурное катание.

В основу семейного комедийного ледового мюзикла легла сказка Антона Соя о молодой романтичной корове, которая однажды увидела в телевизоре выступление фигуристки. Владельцы повесили его в коровнике, чтобы улучшить ее надои. Но вместо надоев у Мули появилась мечта - ее, Мечту коровы, в спектакле сыграла двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева.

После такого примера Муля решила стать фигуристкой. Она выходила на лед, закрывала глаза и каталась. Это увидел юный блогер Петя (популярный фигурист "Тик-тока" Артем Федорченко) - внук фермеров и, конечно же, снял ролик. Так и закрутилась эта невероятная спортивная история коровы на коньках. Не обошлось и без очаровательных злодеев-циркачей - супругов Доминантовой (Татьяна Тотьмянина) и Подкаблукова (Максим Маринин), а также подуставшего клоуна Ягодкина (Алексей Ягудин), решивших во что бы то ни стало реанимировать свой цирк. Дело кончилось конкурсом, в котором за победу поборолись Муля и Ягодкин. Ведущей конкурса стала Алла Михеева - журналистка Алла Микрофонова.

Важной составляющей проекта стала живая музыка - артисты с душой озвучивали каждого героя и сопровождали представление специально подготовленными для шоу композициями Андрея Пурчинского и Андрея Перевертеня.

"Сил нет, я очень устала, и остановил прогресс крупно-рогатый стресс", - пела в отчаянии Муля, которая шла в направлении своей мечты. Но всякий спортсмен знает, если следуешь за мечтой, значит все получится. И даже у коровы обязательно случится ее звездный час, тем более если она на коньках.

Медведева как вдохновение

"Была проведена колоссальная работа, этот спектакль - определений вызов. Есть устоявшиеся понятные сюжеты, а эта история достаточно современна. Это добрая история, надеюсь, она всем понравится, - рассказал перед премьерой Авербух. - Идея возникла спонтанно, думал, что в этом году повторим спектакль "Мама", но потом понял - это рубеж, нужно что-то менять".

Евгений Медведева, сыгравшая одну из главных ролей, отметила, что она хорошо знакома с трудностями. "Когда появился спектакль, я думала, что меня запихнут в ростовую кухню. Но все это интереснее и более закручено - я сначала фигуристка, которая катается в телевизоре, а потом она становится для Мули вдохновением, я - Мечта коровы".

"Поначалу, когда мы услышали, что мы катаем, и я буду, вероятно, коровой, у меня был диссонанс, как это - я и корова. Но этот эпитет ко мне не имеет отношения, была бы коровой, два чемпионата мира не выиграла. Быть в этой роли сложно человеку, который себя недооценивает, а у меня с самооценкой и чувством юмора все в порядке".

Ягодкин-Ягудин отметил, что для него эта история стала очень жизненной: "Жизненная, достаточно современная история, не традиционные "Щелкунчик", "Морозко", "По щучьему велению". Илья решил поэкспкриментировать, сказка поставлена в современной стилистике. И у этой сказки прекрасный оптимистичный финал. И жизнь продолжается", - подчеркнул Ягудин.

Шоу будет проходить до 7 января.