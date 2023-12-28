Шайба и передача Свечникова помогли "Каролине" победить "Нэшвилл" в матче НХЛ

Российского нападающего признали третьей звездой встречи

ТАСС, 28 декабря. "Нэшвилл" на домашней площадке проиграл "Каролине" со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Себастьян Ахо (10-я минута), Брент Бёрнс (16), Андрей Свечников (24), Джек Друри (30), Сет Джарвис (38). У проигравших отличились Густав Нюквист (22) и Райан О'Райли (26). Свечников также отметился результативной передачей и стал третьей звездой встречи, всего на счету 23-летнего россиянина 16 очков (3 шайбы + 13 передач) в текущем сезоне. Вторую игру в НХЛ провел 21-летний российский голкипер "Нэшвилла" Ярослав Аскаров. Он вышел в третьем периоде, сменив Юуусе Сароса, и сохранил ворота в неприкосновенности, отразив 6 бросков. Ворота "Каролины" защищал Петр Кочетков, он справился с 35 бросками из 37.

"Каролина" занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 40 очков в 35 матчах. "Нэшвил" идет пятым в Центральном дивизионе, имея на счету 38 очков после 35 встреч. В следующем матче "Каролина" в ночь на 29 декабря по московскому времени примет "Монреаль", а "Нэшвилл" днем позднее на выезде встретится с "Детройтом".

Российский форвард "Оттавы" Владимир Тарасенко отметился двумя передачами в гостевом матче против "Торонто" (4:2). Дубль первого номера драфта НХЛ 2023 года Коннора Бедарда принес "Чикаго" домашнюю победу над "Виннипегом", решающую шайбу 18-летний канадец забросил в овертайме (2:1). "Анахайм" дома победил действующего обладателя Кубка Стэнли "Вегас" (5:2), защитник хозяев Илья Любушкин отметился результативной передачей.

"Колорадо" упустил победу над "Аризоной", имея преимущество по ходу гостевой игры в четыре шайбы. "Аризона" победила со счетом 5:4 после овертайма, ворота "Колорадо" защищал россиянин Александр Георгиев, его одноклубник и соотечественник Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями.