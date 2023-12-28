28 декабря, 06:10
Массовый спорт

Более 5,5 млн москвичей регулярно занимаются спортом

Москвичи плавают, занимаются общефизической подготовкой, фитнесом, бегом, футболом, волейболом, баскетболом, бегают на лыжах, сообщил руководитель Департамента спорта столицы Алексей Кондаранцев

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 5,5 млн жителей Москвы регулярно занимаются физической культурой и спортом. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.

"Москва уделяет большое внимание популяризации физической культуры и спорта, - сказал Кондаранцев. - Сейчас наша страна оказалась в новых условиях, а они диктуют новые решения. И 2024 год станет годом развития массового спорта. Для развития массового спорта, с одной стороны, Москва активно развивает инфраструктуру - в городе возрождаются традиционные спортивные кластеры, такие как "Воробьевы горы", "Москвич" или "Авангард", реконструируются крупные спортивные объекты, каждый год строятся новые спортивные объекты и физкультурно-оздоровительные комплексы, отвечающие всем современным тенденциям".

"С другой стороны, мы проводим физкультурно-спортивные мероприятия, запускаем бесплатные проекты, в рамках которых каждый может найти занятие по душе, - продолжил собеседник агентства. - За последние 12 лет прогресс очевиден: количество жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, выросло почти в 2,5 раза - их более 5,5 млн. Москвичи плавают, занимаются общефизической подготовкой, фитнесом, бегом, футболом, волейболом, баскетболом, бегают на лыжах. Плюс многие занимаются самостоятельно на общедоступных открытых объектах - это тренажерные городки, воркаут-площадки, беговые дорожки, велодорожки, лыжные трассы, катки". 

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