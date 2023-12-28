Более 5,5 млн москвичей регулярно занимаются спортом

Москвичи плавают, занимаются общефизической подготовкой, фитнесом, бегом, футболом, волейболом, баскетболом, бегают на лыжах, сообщил руководитель Департамента спорта столицы Алексей Кондаранцев

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 5,5 млн жителей Москвы регулярно занимаются физической культурой и спортом. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.

"Москва уделяет большое внимание популяризации физической культуры и спорта, - сказал Кондаранцев. - Сейчас наша страна оказалась в новых условиях, а они диктуют новые решения. И 2024 год станет годом развития массового спорта. Для развития массового спорта, с одной стороны, Москва активно развивает инфраструктуру - в городе возрождаются традиционные спортивные кластеры, такие как "Воробьевы горы", "Москвич" или "Авангард", реконструируются крупные спортивные объекты, каждый год строятся новые спортивные объекты и физкультурно-оздоровительные комплексы, отвечающие всем современным тенденциям".

"С другой стороны, мы проводим физкультурно-спортивные мероприятия, запускаем бесплатные проекты, в рамках которых каждый может найти занятие по душе, - продолжил собеседник агентства. - За последние 12 лет прогресс очевиден: количество жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, выросло почти в 2,5 раза - их более 5,5 млн. Москвичи плавают, занимаются общефизической подготовкой, фитнесом, бегом, футболом, волейболом, баскетболом, бегают на лыжах. Плюс многие занимаются самостоятельно на общедоступных открытых объектах - это тренажерные городки, воркаут-площадки, беговые дорожки, велодорожки, лыжные трассы, катки".