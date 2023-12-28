Власти Москвы рассказали о реконструкции крупных спортивных объектов

Ведется реконструкция Центрального московского ипподрома, стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова, спортивного комплекса "Олимпийский", Дворца спорта в "Лужниках"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Внешний облик главного здания Центрального московского ипподрома будет сохранен при реконструкции, целевое использование сооружения и территории останется прежним. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.

В этом году Центральный московский ипподром закрылся на реконструкцию до конца 2025 года. Ранее сообщалось, что концепция реконструкции ипподрома предполагает сохранение его функционала, девелоперских проектов на данной территории не планируется, главное здание будет реконструировано, а вся инфраструктура будет обновлена в соответствии мировым стандартам.

"В ближайшие годы будет реконструирован легендарный Центральный московский ипподром - крупнейший в России, первый рысистый ипподром в мире, - сказал Кондаранцев. - Важно, что в ходе реконструкции мы полностью сохраним целевое использование ипподрома и его территории. Будет увеличено количество денников, расширена вместимость трибун, сохранены и расширены призовые дорожки, парковочные места для гостей. При этом внешний облик главного здания, признанного объектом культурного наследия, конечно, будет сохранен".

"Идет реконструкция стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова, после нее стадион станет современной футбольной ареной. Еще один важный для города объект - Дворец спорта в "Лужниках", тут запланировано размещение двух ледовых арен, универсальных спортивных залов, залов силовой подготовки. Переживает свое второе рождение и спортивный комплекс "Олимпийский", который после реконструкции станет одним из самых современных и технологичных многофункциональных комплексов в мире. Хочу отметить, что реконструкция комплекса выполняется за счет частных инвестиций", - добавил собеседник агентства.