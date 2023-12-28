Москва примет более 40 крупных международных соревнований в 2024 году

В их числе "Московская сабля", Международный кубок по баскетболу 3х3 Moscow Open, Большая московская регата, Игры дружбы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 40 крупных международных спортивных соревнований пройдут в Москве в 2024 году. Об этом в интервьюТАСС заявил руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.

"Несмотря на то что из-за санкций проведение некоторых соревнований стало невозможным, Москва, во-первых, сохраняет международный статус уже имеющихся мероприятий, а во-вторых, принимает новые, не уступающие им по уровню, - сказал Кондаранцев. - На 2024 год в Москве запланировано проведение более 40 значимых международных спортивных мероприятий, включая этап Кубка мира по рукопашному бою "Кубок дружбы", международное соревнование по фехтованию "Московская сабля", Международный кубок по баскетболу 3х3 Moscow Open, Большая московская регата, турниры по велоспорту, художественной гимнастике, шахматам и другие. Повторю, что акцент городской спортивной повестки был смещен на сегмент массового спорта. В связи с этим мы разработали концепции новых физкультурных и спортивных событий и проектов, они позволят не только привлечь к участию как можно больше москвичей всех возрастов, но и обеспечат необходимую соревновательную практику нашим спортсменам".

"Это и городские фестивали по популярным видам спорта, и всероссийские соревнования среди школьников, молодежи и студентов, и международные мероприятия спорта высших достижений. Отдельно скажу о Всемирных играх дружбы 2024 года, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге. Москва в очередной раз станет основной площадкой для проведения спортивного мероприятия мирового уровня - тут пройдет основная часть соревнований. Более того, в "Лужниках" состоятся церемонии открытия и закрытия Игр. Уверен, что Москва вновь покажет, что по праву является мировой спортивной столицей", - добавил собеседник агентства.