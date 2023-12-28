Отец Малкина допустил, что никто из россиян не догонит Овечкина по голам в НХЛ

Малкин с 484 голами вышел на второе место в списке лучших российских снайперов в НХЛ, уступая только Овечкину (828)

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Никто из россиян в течение 50 лет не приблизится к нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину по количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал отец нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина Владимир Малкин.

В ночь на 28 декабря по московскому времени в матче с "Айлендерс" (7:0) Малкин забросил 483-ю и 484-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, обогнав по этому показателю Сергея Федорова (483 шайбы). Теперь в списке лучших снайперов лиги Малкин уступает только Овечкину (828).

"Питтсбург" в этом году играет не очень хорошо, было много травмированных, хотелось, чтобы они наладили игру. Но удивительно, что такой крупный счет оказался, я не ожидал, все порадовали, - сказал Владимир Малкин. - Я думаю, что на Евгения давила эта ситуация, он хотел как можно раньше побить этот рекорд Сергея Федорова. Но теперь это случилось, наверное, ему должно быть легче".

"Что касается того, догонит ли кто-то из россиян Овечкина, по этому поводу ничего не думаю. Никто не приблизится к нему в ближайшие 50 лет, а может быть, и вообще не приблизится. Слишком большой разрыв", - добавил собеседник агентства.