Смагин назвал 8-летнего Шогджиева будущим российских шахмат

На чемпионате мира по рапиду россиянин набрал три очка в девяти партиях

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Восьмилетний Роман Шогджиев является будущим российских шахмат. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

На чемпионате мира по рапиду, который проходит в Самарканде (Узбекистан), Шогджиев набрал три очка в девяти партиях. На турнире он обыграл победителя Всемирной шахматной олимпиады 2022 года Жахонгира Вахидова из Узбекистана и шахматиста сборной Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена.

"Для нас Роман не является открытием, мы уже очень давно следим за ним. Он очень талантливый игрок, уже много выиграл по своему возрасту. Я считаю, что Роман - это будущее российских шахмат. Не знаю, какое место он в итоге займет, просто порадуемся за него", - сказал Смагин.

В октябре Шогджиев выиграл первенство Азии по блицу среди игроков до 8 лет. Российский шахматист набрал 9 очков из 9 возможных.