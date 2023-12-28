В "Торпедо" сообщили, что Хабибулин может дебютировать в КХЛ ближе к концу "регулярки"

50-летний голкипер в среду подписал контракт с нижегородским клубом

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренер вратарей "Торпедо", олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин, заключивший с клубом контракт в качестве игрока до конца сезона, может сыграть за команду ближе к концу регулярного сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор нижегородского клуба Александр Харламов.

"Торпедо" объявило о подписании контракта с 50-летним Хабибулиным в среду перед закрытием трансферного окна КХЛ.

"Такую идею мы обсуждали с лета. Ну и просто так сложилось, что у нас был Алексей Мельничук, у которого появился шанс заиграть в Ярославле, он и перешел туда, - сказал Харламов. - Нам же на всякий случай нужен третий вратарь. Что касается того, сыграет ли Хабибулин, то не буду этого исключать. Думаю, что это вполне реально - наверное, ближе к концу регулярного чемпионата. Загадывать не будем, но все реалистично".

Гендиректор рассказал о причинах подписания контракта с Хабибулиным. "Тут сложилось несколько факторов: спортивная составляющая, популяризация хоккея. Все-таки Николай - заслуженный человек, и я думаю, болельщикам будет приятно лишний раз увидеть его на льду. Он плотно тренируется уже последние три месяца, процесс идет", - отметил Харламов.

Последний официальный матч Хабибулин провел в сезоне-2013/14, когда выступал за команду Национальной хоккейной лиги "Чикаго".